فرنسا: مهلة إزالة الخلافات بشأن إحياء الاتفاق النووي باتت ضيقة

حذرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، من ضيق الوقت في ما يخص المحادثات الجارية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران و"الدول الست" عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن خلال حكم الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.

باريس-سبوتنيك.وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان، أن المحادثات التي تم استئنافها في فيينا في السابع من الشهر الجاري لإقناع إيران بالالتزام بما تعهدت به وفقا للاتفاق وإقناع واشنطن بالعودة له "شهدت تقدما"، لكنها أشارت إلى أن هناك الكثير من الخلافات أيضا والوقت بات ضيقا أمام إزالة تلك الخلافات.

وتابعت في البيان "ما زالت هناك خلافات كبيرة حول بعض النقاط الرئيسية لكي يتم السماح لإيران والولايات المتحدة بالعودة لتطبيق الاتفاق النووي".

وأضافت "في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول عودة إيران لتطبيق تعهداتها قبل انتهاء مهلة الاتفاق التقني الثنائي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فعندها سيكون على عاتق هذين الطرفين تمديد هذه المهلة".