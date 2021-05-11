عباس يتسلم رسالة من بايدن على خلفية تصاعد التوتر في غزة

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الأمريكي جو بايدن حول التطورات والتوترات الأخية في الأراضي الفلسطينة والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرسالة "تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين".

وفي وقت سابق من صباح اليوم كشفت "القسام" أنه وضمن ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدف ظهر اليوم الثلاثاء أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، مؤكدة أنه لا يزال في جعبتها الكثير.

وقتل إسرائيليان، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، بصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عسقلان الواقعة جنوبي إسرائيل سجلت سقوط أول قتيلين إسرائيليين خلال عملية "حارس الأسوار" التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة.

كما أصيب في القصف الصاروخي على عسقلان 5 أشخاص وصفت جراح اثنين منهما بالخطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى برزيلاي بالمدينة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنه "تم القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة للجهاد الاسلامي، سامح عبد المملوك، خلال غارة على منزل كان داخله عدد من كبار عناصر الجهاد الإسلامي".

#عاجل القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة للجهاد الاسلامي سامح عبد المملوك خلال غارة على منزل اختبئ داخله عدد من كبار عناصر #الجهاد_الاسلامي.

كما تم القضاء على عدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي الذين وجّهوا عمليات اطلاق صواريخ عديدة نفذها الجهاد الاسلامي pic.twitter.com/3fcdjm7RSc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وأضاف: "كما تم القضاء على عدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي الذين وجّهوا عمليات إطلاق صواريخ عديدة نفذها الجهاد الإسلامي تجاه إسرائيل".

وتابع: "خلال الغارة قُتل أيضًا محمد سليم حسن أبو العطا، نائب قائد لواء غزة، وأحد قادة الوحدة الصاروخية الخاصة، وشقيق القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي استهدف في العام 2019".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر، اليوم الثلاثاء، بمواصلة استهداف مواقع حركتي "حماس" و"الجهاد" في غزة وتكثيف الغارات ضد القطاع في عملية جوية حملت اسم "حارس الأسوار".

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء أمس الإثنين، 24 قتيلا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة 103 آخرين بجراح.