الجيش الإسرائيلي يبلغ ركاب السيارات كيفية الاحتماء من صواريخ غزة... فيديو

نشرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يحوي تعليمات لركاب السيارات حول أفضل طريقة للنجاة من إصابة صاروخ بعد سماع دوي صافرات الإنذار.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إنه عند سماع دوي صافرات الإنذار يجب على قائد السيارة التوقف بحذر على جانب الطريق والترجل منها بسرعة والتوجه إلى أقرب منطقة محصنة للاحتماء بداخلها.

وحال لم يكن هناك وقت كاف للوصول إلى منطقة محصنة قريبة، نصحت القيادة التابعة للجيش الإسرائيلي بركن السيارة جانبا والترجل منها والابتعاد عنها والاستلقاء على الأرض مع حماية الرأس بواسطة اليدين.

وإذا ما تعذر الخياران الأول والثاني لعدم وجود وقت كاف قبل سقوط الصاروخ، نصحت الجبهة الداخلية بالبقاء في السيارة مع الانحناء إلى أسفل وحماية الرأس عبر تفطيتها باليدين.

נמצאים ברכב בזמן קבלת התרעה? חשוב מאוד לעצור את הרכב ולצאת ממנו במהירות, להתרחק ולשכב על הקרקע! בתוך הרכב אנו חשופים לרסיסים ושברים, יש סכנה ממשית לפגיעה כתוצאה מהדף וסכנת התלקחות של הרכב עצמו, דבר העלול להפוך את הרכב למלכודת אש. שמרו על חייכם ועצרו בצד הדרך! pic.twitter.com/HWBiq5pMDn — פיקוד העורף (@PikudHaoref1) May 11, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قتل إسرائيليان وأصيب 5 آخرون 2 منهم في حالة وصفت بالحرجة جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

في المقابل، أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية جولة التصعيد الحالية مساء أمس الإثنين عن مقتل 28 شخصا بينهم 10 أطفال وسيدة، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.