سلوفاكيا تمدد تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

أعلنت السلطات السلوفاكية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوزارة الصحة السلوفاكية، تم اتخاذ القرار بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر47 عامًا بسبب تجلط الدم عقب تلقيها اللقاح.

وبحسب البيان، سيتم التطعيم بلقاح أسترازينيكا فقط للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى وبانتظار تلقي الجرعة الثانية.

ومن جانبه قال رئيس مستشارية رئيس الوزراء البولندي، ميشال دورشيك، إن عدم موثوقية لقاح "أسترازينيكا" أدى إلى إيقاف المفوضية الأوروبية استيراد هذه اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت رئيسة قسم الصحة في مقاطعة ألبرتا الكندية، الدكتورة دينا هينشو، إنه تأكد حدوث حالة وفاة ثانية من جراء تجلط الدم بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في كندا.