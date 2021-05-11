خامنئي يدعو الفلسطينيين لتعزيز قدراتهم العسكرية في مواجهة إسرائيل

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين إلى تعزيز قدراتهم العسكرية في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفقه سوى لغة القوة.

طهران - سبوتنيك. وقال خامنئي خلال اجتماع عبر الإنترنت مع طلاب إيرانيين، نقل تفاصيله موقع المرشد الأعلى: "جرائم الصهاينة الوحشية تقع أمام مرأى العالم بأسره في المسجد الأقصى ومن واجبنا إدانتها والعمل بتكالفينا إزاء القدس".

كما أشار إلى أنه "يجب على العالم أن يقوم بواجباته من خلال إدانة الجرائم الوحشية والقاسية للصهاينة في المسجد الأقصى".

ويأتي ذلك في خضم توتر يخيم حاليا بسبب بدء إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة واستهداف الفصائل الفلسطينية بالقطاع مناطق إسرائيلية بالصواريخ ردا على ذلك.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضي، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ردا على قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.