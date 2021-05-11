الأمم المتحدة تعرب عن قلقها وتدعو إسرائيل لضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس عند استخدام القوة، معتبرا أن الهجمات الصاروخية على مستوطناتها غير مقبولة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان ديوجاريك، في مؤتمر صحفي: "يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضبط استخدام القوة. وأن الهجمات العشوائية بالصواريخ وقذائف الهاون على المستوطنات الإسرائيلية غير مقبولة".

وأشار إلى أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطير على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك بما يتعلق بالتصعيد الأخير في غزة.

وأضاف ديوجاريك: "يجب أن يتوقف هذا التصعيد المتزايد على الفور. تعمل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المعنية من أجل تهدئة الوضع بشكل عاجل".

وكان مراسل سبوتنيك قد أفاد قبل قليل بإطلاق رشقات صاروخية كبيرة يقدر عددها بحوالي 600 صاروخ أُطلقت من غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل، إلا أن القبة الحديدة اعترضت بعضا منها، وعلى الفور تم إطلاق صافرات الإنذار في كافة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ مساء أمس غارات على قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن مقتل 26 شخصا بينهم أطفال، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية في ظل التطورات الجارية، بحسب بيان مقتضب للجيش.

وبالمقابل أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية في أحد بياناتها استهداف منطقتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل "ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق".

وأعلنت إسرائيل، اليوم، مقتل شخصين جراء سقوط الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية، إن سيدة في الثمانينات من عمرها قتلت إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مدينة عسقلان، فيما قتل رجل آخر جراء سقوط صاروخ أيضا على منزله في نفس المدينة جنوبي إسرائيل.

وأصيب نحو 55 إسرائيليا آخرين في المدينة التي استهدفتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعشرات الصواريخ خلال الساعات الأخيرة.