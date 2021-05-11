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    تجدد القصف الإسرائيلي في حي الرمال وسط مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 11 مايو 2021

    واشنطن: لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها لكن قتل المدنيين أمر "مؤسف للغاية"

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
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    حثت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، كلا من إسرائيل وفلسطين على تجنب مقتل المدنيين الذي وصفته "بالمؤسف للغاية" بعد الضربات الجوية التي شنتها الدولة اليهودية على غزة وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وفي الوقت نفسه، فإن التقارير عن مقتل مدنيين أمر نأسف له ونود أن يتوقف"، بحسب وكالة "فرانس برس".

    تبادل إطلاق نار بين الجانبين الفلسطيني و الإسرئيلي، قطاع غزة، غزة، فلسطين، إسرائيل 11 مايو 2021
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    نتنياهو يتعهد بتصعيد الضربات ضد غزة مع ارتفاع عدد القتلى إلى 28

    وتابع: "لا نريد أن نرى استفزازات. الاستفزازات التي شهدناها أسفرت عن خسائر مؤسفة للغاية في الأرواح. نواصل الدعوة الى الهدوء ونواصل دعوة كل الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس في أفعالهم".

    قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا بينهم أطفال في قصف إسرائيل لقطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من حماس، التي قالت إن هجماتها تهدف إلى إجبار القوات الإسرائيلية على الخروج من حرم المسجد الأقصى في القدس.

    وفي كندا، وهي حليف رئيسي لإسرائيل، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو العنف بأنه "مروع"، وقال للصحفيين: "يجب وقف التصعيد على الفور، نحتاج إلى وقف العنف والهجمات".

    وتابع: "الهجمات الصاروخية من حماس غير مقبولة على الإطلاق، نحن أيضا قلقون للغاية بشأن المستوطنات وإجلاء الفلسطينيين".

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