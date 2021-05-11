وزير خارجية إسرائيل يؤكد لنظيره الأمريكي حق دولته في الدفاع عن أمنها

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد له خلاله حق دولته في الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها.

القدس - سبوتنيك. وقال أشكينازي في تغريدة "لقد تحدثت للتو إلى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وأكدت له أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن سيادتها ولن تسمح بمحاولة المساس بأمن مواطنيها".

وأعلنت كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب بـ 130 صاروخا ردا على استهداف إسرائيل برجا سكنيا يغتبر من أحد معالم قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان مقتضب: "الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لبرج سكني في قطاع غزة قبل قليل.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن صافرات الإنذار دوت في مدن تل أبيب وحيفا في إسرائيل تزامنا مع الإعلان الفلسطيني باستهداف تل أبيب بالصواريخ.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، وقف كافة الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الوضع الأمني، في المدينة التي تتعرض لهجمات صاروخية من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد الجديد للتوتر على خلفية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من القطاع نحو المدن الإسرائيلية.