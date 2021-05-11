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    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020

    الجيش الإسرائيلي يعلق عطلات عناصره الأسبوعية

    © REUTERS / Mohamad Torokman
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    قرر الجيش الإسرائيلي تعليق العطلات الأسبوعية لعناصره وأمر بالاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

    وقال وزير الدفاع بيني غانتس اليوم إن "جيش الدفاع يعمل على مدار الساعة بمشاركة جهاز الأمن العام وأنه قام بضرب مئات الأهداف حتى الآن".

    اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
    © AFP 2021 / MOHAMMED ABED
    إعلام: مقتل اسرائيليتين في عسقلان بقذيفة صاروخية من غزة

    وأضاف غانتس: "طالت الضربات الجوية مخازن للأسلحة ولتصنيع الأسلحة وسنواصل توجيه الضربات المؤلمة للعدو حتى نعيد الأمن والهدوء إلى مواطني الدولة".

    ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي أن "جيش الدفاع يستخدم قوة كبيرة وأنه استهدف حتى الآن 500 موقع للحركات الإرهابية كما تم استهداف مسؤولين كبار في هذه المنظمات وتصفيتهم".

    ولفت إلى أن "المعركة في بدايتها وأن جيش الدفاع مستعد لتوسيعها إذا طلب منه ذلك إذ إننا عاقدو العزم على توفير الأمن لمواطني إسرائيل".

    وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

    كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

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