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    شخص من منظمة غير حكومية يرتدي زي شرطي كورونا لنشر الوعي عن الاجراءات الوقائية لمنع الإصابة بكورونا في سيليغوري، الهند 28 أبريل 2021

    الصحة العالمية تكشف عدد الدول المصابة بالسلالة الهندية لكورونا

    © AFP 2021 / Arun Sankar
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    كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

    وقالت المنظّمة إن السلالة الهندية المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتشفت بالهند، رُصِدت في 44 بلدا في المجمل، وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا، حسبما نقلت "العربية".

    رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها صنّفت متحوّرة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق"، يأتي ذلك فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الـ250 ألفا، حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

    وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية الوباء. أما عدد الإصابات فقد ارتفع حوالى 350 ألفا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23.3 مليونا.

    وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية عن عامل أساسي في تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند بشكل متسارع.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة الهندية من "كوفيد-19" هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا بوتيرة متسارعة للغاية في الهند.

    وقالت سواميناثان إن النسخة "بي واحد 617" التي تم اكتشافها في الهند للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر، هي حتما أحد العوامل الأساسية في خروج الوباء عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان.

    وأوضحت سواميناثان أن هذه النسخة أكثر عدوى وفتكا، بالإضافة لكونها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

    وأشارت سواميناثانان، وهي طبيبة أطفال وباحثة هندية، إلى أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المصابين بها أعلى من المرضى الذين يصابون بالنسخة الأصلية.

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