مدمرة أسترالية تقتل حوتين نادرين قبالة سواحل الولايات المتحدة... صور

تسببت مناورات المدمرة التابعة للبحرية الأسترالية، أثناء مرورها إلى ميناء سان دييغو (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، في نفوق حوتين نادرين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون "ABC"عن بيان لمتحدث باسم وزارة الدفاع في البلاد.

وجاء في البيان: "دخلت مدمرة البحرية الأسترالية سيدني إلى سان دييغو، حيث توجد قاعدة بحرية أمريكية رئيسية. عندما رست سيدني بالقرب من القاعدة البحرية في سان دييغو، كاليفورنيا، تم انتشال حوتين نافقين من تحتها. تتعامل البحرية [الأسترالية] مع سلامة الثدييات البحرية على محمل الجد وتشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث".

Two dead fin whales became dislodged from the hull of an Australian Navy ship as it pulled into Naval Base San Diego. @10news https://t.co/21hm2rHZew pic.twitter.com/Die4CYUiv8 — Michael Chen (@10NewsChen) May 12, 2021

وفقًا لعلماء الأحياء، فإن الحوتين الميتين هما من نوع "حيتان الزعنفة". يعتقد العلماء أن الأم والابن كانا يتغذيان بالقرب من سطح الماء وماتا من ضربات مروحة السفينة.

تعتبر حيتان الزعانف ثاني أكبر حيوان في العالم بعد الحيتان الزرقاء. يبلغ طول البالغة 27 مترًا وتزن من 40 إلى 70 طنًا. يوجد هذا النوع من الحيتان في جميع المحيطات، لكن الحيوانات تتجنب المناطق الساحلية. في أشهر الشتاء، تهاجر إلى خطوط العرض شبه الاستوائية الدافئة المعتدلة، حيث يتزاوجون وينجبون ذرية، في الصيف تهاجر إلى خطوط العرض الباردة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي للحصول على الطعام. تعتبرهذه الحيتان من الثدييات النادرة المهددة بالانقراض.