روحاني: نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ونأسف لمشاهد الإجرام بحقه

عبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن أسف بلاده لما وصفها بـ "مشاهد الإجرام"، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين وكل الشعوب المظلومة.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، في اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، "نأسف لمشاهدة كل هذا الإجرام بحق الشعب الفلسطيني؛ ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم، وجانب كل الشعوب المظلومة".

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد دعا، أمس الثلاثاء، الفلسطينيين إلى تعزيز قدراتهم العسكرية في مواجهة إسرائيل، معتبرا أن إسرائيل "لا تفقه سوى لغة القوة"، على حد تعبيره.

وقال خامنئي، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع طلاب إيرانيين، نقل تفاصيله موقع المرشد الأعلى، "جرائم الصهاينة الوحشية تقع أمام مرأى العالم بأسره في المسجد الأقصى، ومن واجبنا إدانتها".

ويأتي ذلك في خضم الأحداث، التي يشهدها قطاع غزة ومدينة القدس الشرقية المحتلة، واستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمواطنين ومنشآت سكنية ومقرات للشرطة الفلسطينية في القطاع.

وكانت الفصائل الفلسطينية المسلحة أطلقت، مساء أمس، صواريخ على البلدات الإسرائيلية؛ واصفة ذلك بـ "الرد" على انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

ولاحقا، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أماكن متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدميرها عددا من المباني السكنية التابعة للمواطنين.