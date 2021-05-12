أردوغان: عودة الحياة الطبيعية في تركيا بعد 17 مايو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستبدأ في تركيا بعد إنتهاء الإغلاق في 17 مايو/ أيار.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز بمناسبة شهر رمضان: " تمت السيطرة على الوباء، ومع نهاية رمضان في 17 مايو، سنتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد العيد".

مضيفا "أن الحكومة التركية على دراية بمشاكل أولئك الذين تضررت أعمالهم من تفشي الوباء، وستقضي على مشاكلهم في المستقبل القريب".

#عاجل | أردوغان: سنتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد العيد ونحن مسيطرون على الوباء (كورونا) بمشيئة الله#تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 12, 2021

وسجلت الزيادة اليومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في 16 أبريل/ نيسان في تركيا الحد الأقصى منذ بداية الوباء، حيث بلغ 63.082 حالة، وبعد ذلك بدأ في الانخفاض تدريجياً ووصل إلى الحد الأدنى في شهرين في 10 مايو، 13604 إصابة.

في وقت سابق، أعلن أردوغان الإغلاق الكامل في البلاد من الساعة 19:00 إلى 5:00 بدءا من يوم 29 أبريل ولغاية 17 مايو بسبب وضع تفشي الفيروس.

وتوقفت جميع المنظمات والمؤسسات عن أنشطتها باستثناء تلك التي أفرج عنها التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، كما ولا يمكن السفر بين المدن إلا بعد الحصول على إذن من السلطات.