المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ستدفع "حماس" الثمن باهظا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "حماس" ستدفع ثمن قصف المدنيين الإسرائيليين.

وقال أدرعي: "هناك صورة التقطت على وسائل الإعلام العربية، ونشرت على مواقع حماس لصاروخ ينطلق من داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة ليتوجه نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث أن هذه جريمة حرب مزدوجة لأن الصاروخ ينطلق من بين الناس، من بين المدنيين ليستهدف مدنيين إسرائيليين، مشيرا إلى أن "حماس ترتكب جرائم مزدوجة ضد سكان قطاع حماس وضد المدنيين الإسرائيليين".

في مقابلتي على قناة الحرة شرحت للمذيع كيف تستخدم حماس

الشعارات الدينية ولكن الإسلام منها براء pic.twitter.com/vbsWkBB9kd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

وأكد أن هذا خط أحمر، وأن "حماس" ستدفع ثمنا باهظا على هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، إنها أطلقت أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، ردا على الضربات التي استهدفت برجا سكنيا في قطاع غزة.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من غزة عن مقتل إسرائيليتين وإصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.