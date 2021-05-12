الشرطة الألمانية تعزز الأمن حول الكنائس اليهودية

اعتقلت الشرطة في مدينة بون الألمانية عددا من الأشخاص، مساء أمس الثلاثاء، على خلفية أعمال شغب وحرق لأعلام إسرائيلية أمام كنيس يهودي.

وقال متحدث باسم شرطة بون لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تم تعزيز الأمن حول الكنيس بعد أعمال الشغب في وقت سابق"، مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل "لأسباب استراتيجية".

ووفقا للمتحدث، قام عدة شبان، مساء الثلاثاء، بمهاجمة الكنيس وإضرام النار أمام المدخل، ووجد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث نوافذ الباب الأمامي مكسورة، كما عُثر على منشورات باللغة العربية، بالإضافة إلى علم باللونين الأزرق والأبيض أمام الكنيس، أضرم فيه النار.

وبحسب المتحدث، أوقفت الشرطة شابين للتحقق من وثائقهما، واحتجزت مؤقتًا شابين في العشرينات من العمر، كما اعتقلت الشرطة في وقت لاحق مشتبها آخر يبلغ من العمر 24 عاما، وتبحث شرطة بون عن مشتبه به آخر، فتاة يتراوح عمرها بين 18 و22 عامًا.

بدورها، كثفت سلطات العاصمة برلين الأمن حول المعابد اليهودية وسط احتجاجات مناهضة لإسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.