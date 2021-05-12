مارين لوبان تدين هجمات "حماس" على إسرائيل

أدانت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأربعاء، والعديد من السياسيين اليمينيين، هجمات حركة "حماس" على إسرائيل في الأحداث الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت رئيسة حزب التجمع الوطني، ومرشحة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، مارين لوبان: "إن إطلاق حركة "حماس" للصواريخ على السكان الإسرائيليين هو عمل غير مقبول، دعونا نأمل أن يجد الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني الطريق إلى السلام".

La pluie de missiles lancée par le #Hamas sur les populations civiles israéliennes est un acte inacceptable. Espérons que les peuples israélien et palestinien trouvent la voie de la paix. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 12, 2021

ومن جهة أخرى، قدّم العديد من أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم لإسرائيل، حيث قال النائب الفرنسي، إيريك سيوتي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي "تويتر":

إن "مهاجمة إسرائيل يعني مهاجمة الديمقراطية".

850 roquettes tirées sur Israël, 5 civils tués. Les terroristes islamistes du Hamas tuent.



La France doit condamner avec fermeté cette attaque contre nos alliés.



Attaquer Israel c’est attaquer la démocratie#Israel #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/EsOmOAhKUl — Eric Ciotti (@ECiotti) May 12, 2021

من جانبه، ندّد رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروسي بشدة "ما تنشره الصحافة من أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة حول إسرائيل".

Alors que les Israéliens subissent partout une pluie de roquettes tirées à l’aveugle sur les populations par les terroristes du #HAMAS, je veux dénoncer avec force une partie de la presse qui propage #Fakenews et infos malveillantes à l’égard d’#Israël 🇮🇱 pic.twitter.com/Cqhr87ns3i — Christian Estrosi (@cestrosi) May 12, 2021

كما نددت السياسية الفرنسية، كونستانتين لاغريب بهجمات حماس على إسرائيل، مؤكدة دعمها للأخيرة.

واشتد التوتر وتحول إلى نزاع عسكري بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا و3 سيدات وإصابة 296 بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.