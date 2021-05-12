خبراء الصحة العالمية: النظام الصحي العالمي غير مهيأ لمنع تطور جائحة جديدة

وأضاف التقرير: "كان شهر شباط/ فبراير 2020 أيضا شهرا ضائعا، حيث كان بإمكان العديد من الدول اتخاذ خطوات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع حدوث كارثة طبية واجتماعية واقتصادية عالمية، ولم يحصل ذلك".

وأفادت الدائرة الإعلامية بمنظمة الصحة العالمية بأنه تم اكتشاف أنواع جديدة في الهند، من بينها "بي.1.617"، هذا النوع يشمل طفرتي "إي 484 كيو" و"إل 452 آر" تم اكتشافه لأول مرة في الهند في عينات تم جمعها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2020، من أجل إجراء دراسة بيانات الطفرة.