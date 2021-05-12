الجيش الأذربيجاني يجري تدريبات مكثفة معتمدا على خبرة قره باغ

وفقًا للخطة التي أقرها رئيس أذربيجان، إلهام علييف،يبدأ الجيش الأذربيجاني اعتبارا من 16 مايو/أيار، إجراء تدريبات مكثفة بمشاركة مختلف أنواع القوات .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، تشمل التدريبات التي تجري تحت قيادة وزير الدفاع ما يصل إلى 15000 عسكري، وما يصل إلى 300 دبابة وعربة مصفحة، وما يصل إلى 400 صاروخ ومنظومة مدفعية من مختلف العيارات، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومدافع هاون، وأسلحة مضادة للدبابات، وما يصل إلى 50 في المئة من أصول الطيران العسكري، وكذلك المركبات الجوية بدون طيار لأغراض مختلفة.

وأضاف البيان، "سينصب الاهتمام الرئيسي في التدريبات على السيطرة على القوات، وإدخالها في حالة استعداد قتالي وإعادة تجميعها مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية المكتسبة خلال الحرب الوطنية (المقصود قره باغ )، وكذلك تحسين التنسيق القتالي وإمكانية التشغيل البيني بين فيلق الجيش والصواريخ والمدفعية. القوات والطيران والقوات الخاصة".

وختم البيان: "خلال التدريبات، التي تستمر حتى 20 مايو، ستقوم القوات أيضا بمهام منع استفزازات التشكيلات المسلحة غير الشرعية والقيام بعمليات مضادة للقضاء على الإرهابيين".