إسرائيل تعلن قتل قادة ميدانيين ومطوري أسلحة من "حماس" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم استهدف سيارة تقل أعضاء في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بينهم قائد كبير ومطورو أسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) إنهم "قاموا بتنفيذ عملية معقدة ضد قادة عسكريين في حركة "حماس" تم خلالها تصفية قادة في هيئة "أركان كتائب القسام" في غزة وخان يونيس، يعتبرون مقربين جدا من قائد الذراع العسكري للحركة، محمد شيف"، وفقا لما نقله موقع "أي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، فقد "قضفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي سيارة تقل مفرزة إرهابية تابعة لحماس من كتيبة الشجاعية".

وبحسب الشاباك، فإن من بين القتلى في الغارة باسم عيسى، قائد لواء حركة "حماس" في مدينة غزة، ورئيس تكنولوجيا الصواريخ والالكترونيات في حركة "حماس"، جمعة طحلة و13 شخصا من طاقم تصنيع الأسلحة، وفقا لما نقله موقع قناة "العربية.نت".

من جهته، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنشر تغيردة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها:

"أهنئ الشاباك وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية العسكرية وجيش الدفاع على عملية القضاء على قادة كبار في حماس... من يمس بنا... دمه في رأسه".

أهنئ الشاباك وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية العسكرية وجيش الدفاع على عملية القضاء على قادة كبار في حماس. من يمس بنا - دمه في رأسه. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 12, 2021