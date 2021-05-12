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    الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته "حماس"

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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    أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدبابات، قال إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أطلقته من قطاع غزة.

    وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه: "إن الرقيب عمر طبيب قتل صباح اليوم، بنيران مضادة للدبابات خلال عملية لحماية القرى الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".

    وقال الجيش الإسرائيلي إن "الشخص الذي قُتل في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات في وقت سابق اليوم هو عنصر من لواء مشاة ناحال، الرقيب عمر طبيب.

    ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان: "إن الرقيب عمر طبيب البالغ من العمر 21 عاما، قتل حينما كان يشارك في عمليات أمنية في بلدة نتيف هاسارا لحماية المنطقة من الهجمات المضادة من قطاع غزة".

    هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم استهدف سيارة تقل أعضاء في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بينهم قائد كبير ومطورو أسلحة.

    وقال الجيش:إنه "قتل 16 شخصا بينهم باسم عيسى، قائد لواء حركة "حماس" في مدينة غزة، ورئيس تكنولوجيا الصواريخ والالكترونيات في حركة "حماس"، جمعة طحلة و13 شخصا من طاقم تصنيع الأسلحة".

    ​وأشعلت أسابيع من الاشتباكات العنيفة في القدس الشرقية أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل والمقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، على خلفية احتجاج شبان فلسطينيين على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

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    الكلمات الدلالية:
    جنود, غزة, إسرائيل
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