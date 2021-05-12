إعلام: محاولة طعن أحد جنود الجيش الإسرائيلي واعتقال منفذ الهجوم

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن محاولة طعن بسكين استهدفت جنديا إسرائيليا في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وحسبما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب منفذ الهجوم برصاصة في ساقيه وتم فورا اعتقاله وتحييده عن المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا لما نقله موقع "أي 24 نيوز" الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "ذي جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن "منفذ الهجوم فلسطيني من سكان مدينة الخليل، يبلغ من العمر 19 عاما، حاول مهاجمة الجندي الإسرائيلي عند نقطة تفتيش على مفترق الطرق (حوكفيم)".

وأعلن الجيش الإسرائلي، اليوم، كذلك عن مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدبابات، قال إن "حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أطلقته من قطاع غزة".

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و3 نساء و320 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.