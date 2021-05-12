اكتشاف قبر يعود لآلاف السنين في إيران

اكتشف مزارعون محليون في إيران قبرا قديما في مقاطعة شيتاب، جنوب غرب كوهغيلويه، بمحافظة بوير أحمد عن طريق الخطأ.

وقال رحيم دادي نجاد، نائب رئيس السياحة بالمقاطعة: إنه أثناء العمل في أراضيهم الزراعية، عثر مزارعون على مقبرة قديمة، تشير التقديرات إلى أنها تعود إلى الألفية الأولى قبل الميلاد.

وأعلن يوم الثلاثاء، بحسب موقع "طهران تايمز"، أنه تم العثور أيضا في المقبرة على ثلاث أوان طينية عمرها 3000 عام.

وأضاف المسؤول أن فريقًا من علماء الآثار وخبراء التراث الثقافي يستكشف القبر القديم، ولمواصلة الأنشطة الزراعية، تم تصميم قناة مائية مؤقتة للوصول إلى الأراضي الزراعية.

ويشتهر المكان المذكور بالبدو الرحل والحياة البدوية. وقد يعيش الزائرون مع عائلة بدوية أو ريفية لفترة من الوقت أو الاستمتاع بإقامة مستقلة ومساعدتهم في الحياة اليومية.

كما أنه يفتح فرصة للشعور بالروتين الريفي وزراعتهم وتقاليدهم وفنونهم وثقافتهم.