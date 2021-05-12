ريفلين: سنواصل مهاجمة أولئك الذين يواصلون إطلاق النار علينا

صرح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، أن الفصائل في غزة مدعومة من إيران، وطالب بإدانة "الإرهاب" المدعوم من طهران في غزة، حسب تعبيره.

ووفقا لموقع "24 نيوز"، اتصل ريفلين بنظرائه في جميع أنحاء العالم لاطلاعهم على الوضع الحالي في المنطقة، مؤكدا أن "بلاده ستدافع عن مواطنيها بكافة الطرق ولن تقف مكتوفة الأيدي".

وقال ريفلين:"سنواصل مهاجمة أولئك الذين يواصلون إطلاق النار على مدنيينا الأبرياء، وسنقوم بإسكاتهم".

وأضاف قائلا إن: "مئات الآلاف من الأطفال وأسرهم، ومعظم سكان إسرائيل، ما زالوا في الملاجئ"، وذكر ريفلين بأن "الصواريخ لا تفرق بين اليهود والعرب".

وختم بالقول "من الواضح أن الجماعات الإرهابية في غزة مدعومة من إيران وأننا نتطلع أيضا إلى الشمال وحزب الله".

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى خلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.