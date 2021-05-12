بايدن يتصل بنتنياهو ويأمل في إنهاء الصراع عاجلا وليس آجلا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصاعد المواجهات مع الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعرب الرئيس الأمريكي عقب الاتصال عن أمله في إنهاء الصراع مع الفلسطينيين عاجلا وليس آجلا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا إلى الشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على التهدئة، واصفا المشاهد في المنطقة بأنها "مروعة".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على القطاع إلى 65 شخصا بينهم 16 طفلا و5 نساء وإصابة 365 بجراح مختلفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.