إسرائيل تحول مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار بن غوريون بسبب القصف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بتغيير مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "اتخذت السلطات الإسرائيلية هذا القرار على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عدة أيام على تل أبيب رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة بحق الفلسطينيين".

وبحسب القرار سيتم "تحويل الرحلات الجوية إلى مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل"، في الوقت نفسه، القرار لا يشمل رحلات المغادرة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.