اعتقال عشرات الأشخاص عقب اندلاع أعمال شغب في عدة مدن إسرائيلية

اعتقلت الشرطة أكثر من 400 شخص في عدة مدن إسرائيلية، بعد اندلاع مواجهات عنيفة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة وإحراق كنيس ومتاجر وسيارات.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلة اليوم الخميس: "اعتقلت الشرطة 36 مشتبها في ضلوعهم في أعمال شغب، وطعن رجل من أصل يهودي في مدينة اللد مساء أمس".

وفي مدينة بات يام، اقتحم عشرات الشبان اليهود مبان تابعة للشركات العربية وقاموا بمهاجمة سائق عربي في سيارته وأجبروه على الخروج من السيارة واعتدوا عليه بالضرب بوحشية.

وفي القدس، تعرض شاب عربي للطعن على يد يهود وأصيب بجروح خطيرة في سوق محانيه يهودا.

وبحسب تقارير إعلامية، "قام محتجون عرب في اللد، بنهب السوق المحلي ومبنى مدرسة دينية يهودية، وأحرقوا عشرات السيارات".

ووفقا للتقارير "تعرض رجل يهودي في مدينة عكا، للاعتداء على أيدي مثيري شغب عرب وضربه بالحجارة وقضبان حديدية، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.