ملكة جمال إسرائيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد تغريدة عن فلسطين

تعرضت غال غادوت ملكة جمال إسرائيل لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة لها عن فلسطين.

وأشار كثير من المغردين إلى أن غادوت في كلامها قللت من محنة الفلسطينيين، مشيرين إلى أنها لم تشر إلى "الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والتطهير العرقي" من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار ناقد آخر إلى أن غادوت لم تستخدم في أي مكان كلمة "فلسطيني"، بل كانت تشير بدلاً من ذلك إلى "جيران" إسرائيل.

The internet is angry at Gal Gadot because she's an IDF veteran, which all Israelis are required to serve in for at least two years, and had the audacity to share a heartwarming message for peace in the conflict.



A lot of disgusting people in her replies. https://t.co/UZuIn3QNx5 — Greg Price (@greg_price11) May 12, 2021

وقال مغرد آخر: "تحول الجندي الإسرائيلي إلى الملياردير جال غادوت في هوليوود، ترسل أفكارا ودعوات لا معنى لها لأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يدعم التطهير العرقي للفلسطينيين ويقصف سكان غزة في معسكر اعتقال في الهواء الطلق".

Israeli soldier turned Hollywood's Wonder Woman multimillionaire Gal Gadot sends meaningless thoughts and prayers as the Israeli apartheid regime she supports ethnically cleanses Palestinians and bombs Gazans in an open-air prison camp (She also blocked response to this tweet) https://t.co/AbirG7z3jX — Ben Norton (@BenjaminNorton) May 12, 2021

وتابعت مغردة أخرى: "قال الناس إننا كنا نبالغ عندما قلنا قاطعوا غال جادوت، التي تعمل كأداة دعاية فعلية لحكومتها وقوات الاحتلال التي خدمت فيها ذات مرة. لا يمكنها حتى أن تقول كلمة فلسطينية. إلى مزبلة التاريخ".

And people really said we were exaggerating when we said boycott Gal Gadot who acts as a literal tool of propaganda for her government and the occupation forces she once served in. She can’t even say the word Palestinian. To the dustbin of history. https://t.co/pe2O9OBcuu — Nooran A. (@nooranhamdan) May 12, 2021

فيما وجدت التغريدة أيضًا دعمًا، مع تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس ومؤيد منذ فترة طويلة لإسرائيل، قائلاً: "بارك الله غال غادوت".

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 نساء و487 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.