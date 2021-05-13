المسلمون يؤدون صلاة العيد في "آيا صوفيا" لأول مرة منذ 87 عاما ... صور وفيديو

أقيمت صلاة العيد لأول مرة في "آيا صوفيا" في إسطنبول، اليوم الخميس، بعد توقف دام 87 عاما.

وانضم آلاف المصلين إلى صلاة العيد التي أم المصلين فيها رئيس أعلى هيئة دينية في تركيا، الشيخ علي أرباس.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، ألقى أرباس خطبة العيد حاملاً سيفاً بيده، وهو تقليد عثماني قديم يدل على "الفتح" (الفتوحات الإسلامية).

وقال إن "هذه الأعياد تقام في أوقات استثنائية تحدد هويتنا وتوحد قلوبنا وتعزز أخوتنا".

وقال أرباس: "إن محاولة إسرائيل، التي لا تتخلى عن موقفها العدواني حتى في رمضان، احتلال مدينة القدس المقدسة وأول قبلة لنا، المسجد الأقصى، تجلب حزنا وألما كبيرا لكل المؤمنين".

وأضاف أن الاعتداء على المصلين المسلمين "بوحشية" ينتهك حرمة المسجد الحرام وذكرى الأنبياء.

بعد 87 عاما من الأغلال.. أول صلاة عيد فطر في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول منذ إعادة كسر أغلاله

العاقبة للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/ieehILK3kG — Hamza Tekin حمزة تكين 🇵🇸 (@Hamza_tekin2023) May 13, 2021

وتابع قائلا: "إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون الأبرياء يطردون قسرا من منازلهم ويتعرضون للمجازر"، مشيرا إلى أن كل عيد "يمضي بقلب مثقل حتى تحرير فلسطين والأقصى".

✨Eid Al-Fitr at Hagia Sophia ✨



For the first time in nearly 100 years, Muslims perform Eid prayers at Hagia Sophia Grand Mosque in Istanbul.

#turkey #eid #iedmubarak #hagiasophia #EidAlFitr pic.twitter.com/XdlynQvG3T — Islam Channel (@Islamchannel) May 13, 2021

وظلت آيا صوفيا أضخم كاتدرائية مسيحية في العالم حتى بناء كاتدرائية إشبيلية عام 1520م، واستمرت مركزاً للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لأكثر من 900 عام، وبعد سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين عام 1453م حُولت الكنيسة إلى مسجد.

وبقيت آيا صوفيا مسجداً إسلامياً إلى أن منع مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة ورئيس الجمهورية آنذاك، إقامة الشعائر الدينية في المسجد عام 1931 قبل صدور مرسوم حكومي عام 1934 بتحويله إلى متحف فني بهدف إهدائه إلى الإنسانية.