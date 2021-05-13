إسرائيل: 1600 صاروخ انطلقت من غزة واعترضنا 90 % منها

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ بدء جولة التصعيد وصل إلى 1600 صاروخ.

القدس - سبوتنيك. وقالت الإذاعة: "نحو 1600 عملية إطلاق للصواريخ من قطاع غرة باتجاه إسرائيل منذ بدء جولة التصعيد"، مضيفة أن "نسبة اعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة باستخدام منظومة (القبة الحديدية) نحو 90 في المئة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الخميس، أن اعتراض الصواريخ من غزة بنسبة 100% أمر لا يمكن تحقيقه بعد، مثمنا في الوقت ذاته دور القادة والجنود في المساهمة بتعزيز أمن سكان إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال زيارة تفقدية قام بها إلى أحد مواقع القبة الحديدية: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

وأضاف: "أنا موجود هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطني إسرائيل لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح، لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالاً للهجوم، وقد هاجم جيش الدفاع بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا.

وقد استمع نتنياهو إلى إيجاز من قائد سلاح الدفاع الجوي، العميد جلعاد بيران، وقائد الكتيبة رقم 137، المقدم ماؤور غابريئيل وقائد البطارية، الرائد أساف أوحانا.