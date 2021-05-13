أمريكا تحدد الدول العربية القادرة على إقناع حماس بخفض التصعيد مع إسرائيل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن مصر وتونس وغيرهما من اللاعبين الإقليميين المهمين قادرين على إقناع حماس بالتخلي عن تصعيد التوتر مع إسرائيل.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي في إحاطة إعلامية: "المهمة على المدى القصير هو أن تلعب مصر وتونس وغيرهما من اللاعبين الإقليميين المهمين دورهم في إيصال لقيادة حماس الأسباب لخفض التصعيد وأي الفوائد ستأتي من ذلك".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه أجرى اتصالات مع مصر والسعودية من أجل خفض حدة التصعيد في غزة، متوقعا إجراء المزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.

ودعا الرئيس الأمريكي لخفض التصعيد في العنف في الشرق الأوسط مع اشتداد الصراع في غزة، قائلا إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية.

وأضاف:

لم يحدث رد فعل مبالغ فيه في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أتوقع المزيد من المناقشات، والمحادثات في تقدم.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.