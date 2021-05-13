الدفاع الإسرائيلية تستدعي 9 آلاف احتياطي وتحشد لعملية برية في غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في ختام تقييم الوضع الأمني في غزة، اليوم الخميس، على استدعاء إضافي لـ9000 جندي احتياط، حسبما أفادت إذاعة الجيش.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء المعركة أطلق نحو 1700 صاروخ نحو إسرائيل سقط ثلثها داخل قطاع غزة، فيما تصدت القبة الحديدية لمعظمها.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعا لإنتاج الصواريخ وموقعا آخر للقوة البحرية تابعين لكتائب القسام وسط غزة.

من جانبه أوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن البلاده تقوم "بحشد القوات قرب قطاع غزة لاحتمال شن عملية برية".

وفي آخر التطورات أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إطلاق صواريخ من طرز "سجيل" نحو بئر السبع.

من جانبها أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان عن قصف مبنى لمخابرات الجيش الإسرائيلي شرق موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية.