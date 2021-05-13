فيديو للحظة سقوط قذائف إسرائيلية بالقرب من مراسلة في غزة

سجلت كاميرا إحدى القنوات الإخبارية لحظات استثنائية لذعر وقلق طاقم التصوير والمراسلة، الذين كانوا يعكفون على نقل تطورات الأوضاع في غزة، في الوقت الذي قصفت فيه الطائرات الإسرائيلية منزلا بالقرب منهم.

القصف الإسرائيلي الذي دمر مبنى من 14 طابقا، أجبر الصحفية يمنى السيد المقيمة في القطاع والتي كانت تنقل تطورات الأحداث لصالح شبكة "الجزيرة" (باللغة الإنجليزية)، على إنهاء التغطية والابتعاد من مشهد التصوير وسط حالة من القلق والتخبط وعدم القدرة على التحدث بطلاقة.

لحظات صادمة مرت بها مراسلة قناة الجزيرة يمنى السيد عندما توقعت على الهواء انهيار برج الشروق في غزة بقصف إسرائيلي



للمزيد 👈 https://t.co/HAKnjJX27w pic.twitter.com/3Ykv6fZV91 — euronews عــربي (@euronewsar) May 13, 2021

وبحسب موقع "يورونيوز"، كان فريق التغطية موجودا على سطح إحدى البنايات التي تبعد عشرات الأمتار عن برج الشروق، قبل أن تستهدفها طائرات إسرائيلية بمجموعة من الصواريخ باتجاهه وتسويته بالأرض.

ويضم البرج الذي يقع في أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في غزة، محال تجارية وشققا سكنية بالإضافة إلى مكاتب تلفزيون الأقصى وإذاعة صوت الأقصى التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.