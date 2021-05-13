أثناء هروبها إلى ملجأ... مقتل سيدة إسرائيلية في قصف صاروخي على مدينة أسدود

قُتلت سيدة إسرائيلية، أثناء هروبها إلى أحد الملاجئ، مساء اليوم الخميس، بعد تعرض بلدة أشتوليم شرق مدينة أسدود لقصف صاروخي من قطاع غزة، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن سيدة تبلغ من العمر 87 عاما، لقيت مصرعها بعد سقوطها وارتطام رأسها بقوة، أثناء محاولتها الهروب إلى ملجأ في شتوليم بالقرب من أسدود.

ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد حدة الهجمات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، لليوم الرابع على التوالي، على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى مرات عدة منذ نهاية الأسبوع الماضي ومهاجمتها للمصلين، ما خلف نحو 600 مصاب فلسطيني.

و أفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، مساء اليوم، بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي يرافقه سلسلة غارات عنيفة على القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف خلال جولة التصعيد الحالية مباني تابعة لوحدة السايبر التابعة لحماس في مدينة غزة.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على 7 خلايا من المسؤولين عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من القطاع.

فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إطلاق رشقة من صواريخ "السجيل" باتجاه قاعدة جوية ينطلق منها الطيران الحربي الإسرائيلي.