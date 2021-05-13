اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأحد حول الوضع في غزة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد حول الوضع في غزة واسرائيل.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت غرينفيلد، على تويتر: "سيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأحد لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة. ستواصل الولايات المتحدة الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى مستوى في محاولة للحد من التوترات".

وأمس الخميس، أعلنت الخدمة الصحفية لرئاسة مجلس الأمن الصينية أن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر، الجمعة، بشأن الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يعقد، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس الأمن إلى توافق.

وفي أحدث تطور للوضع في غزة، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.