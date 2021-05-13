الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين

دعا الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، الى وقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر التويتر: "احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل".

وأضاف غوتيريس :"لقد مات عدد كبير جدا من المدنيين الأبرياء. هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة التطرف والتطرف في جميع أنحاء المنطقة".

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

وبدأت الاثنين القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل اكثر من 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.