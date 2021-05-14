زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من محافظة فوكوشيما اليابانية.

وضرب الزلزال، الذي وقع على عمق 40 كيلومترا، بقوة 6 درجات منطقة قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية اليوم (الجمعة).

ولم ترد تقارير عن وقوع اضرار او ضحايا جراء الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي حالة تأهب لتسونامي.

وتقع اليابان في منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف باسم حلقة النار وتعاني بانتظام من الزلازل القوية.

تسبب زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي التالي له في مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتسبب في كارثة محطة فوكوشيما النووية.