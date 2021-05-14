زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب إندونيسيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب سواحل إندونيسيا.

وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات في الساعة 06:33 بالتوقيت المحلي (9:33 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 299 كيلومترا جنوب غرب مدينة بادانجسيديمبوان في مقاطعة سومطرة الشمالية، وعلى عمق 12 كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن الضحايا وحجم الدمار حتى الآن.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي عام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7.5 درجة على مقياس ريختر في بالو (جزيرة سولايسي) إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في تاريخ إندونيسيا.