البحرية التركية تمنع كارثة ضخمة في البحر الأبيض المتوسط... صور

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها البحرية العاملة قبالة السواحل الليبية قد نجحت في منع كارثة ضخمة في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الدفاع التركية، في بيان: "إن يقظة أفراد الفرقاطة التركية (TCG GAZİANTEP) قبالة السواحل الليبية منعت كارثة ضخمة في البحر الأبيض المتوسط".

1⃣The attention of the Turkish TCG GAZİANTEP personnel off Libya prevented a huge disaster in the Mediterranean Sea. 97 irregular migrants on boat being about to sink were reported to the Libyan Coast Guard Command after it was immediately secured.https://t.co/LrOf97BwNQ pic.twitter.com/scqnFaIhAU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021

وأضافت أنه "تم رصد 97 مهاجراً غير شرعي على متن قارب على وشك الغرق، حيث تم تأمينهم وإبلاغ قيادة خفر السواحل الليبي".

وأوضحت الوزارة أن "البحرية التركية تابعت المهاجرين وأعطت الأوامر لإقلاع مروحية للمساعدة في عملية الإنقاذ في حالة غرق القارب".

3⃣The Turkish frigate TCG GAZİANTEP operating off Libya continues to prevent loss of life in the region. Previously, it played an active role in rescuing 123 more refugees in the same region.https://t.co/LrOf97BwNQ pic.twitter.com/GBem5NpmIo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021

وأكد البيان أنه "تم إنقاذهم جميعا بعد وصول سفن خفر السواحل الليبي إلى المنطقة".

كما أشارت الدفاع التركية إلى استمرار الفرقاطة التركية (TCG GAZİANTEP)، العاملة قبالة ليبيا، في منع الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها لعبت دورا نشطا في إنقاذ 123 لاجئا في وقت سابق في نفس المنطقة.