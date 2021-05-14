الجيش الإسرائيلي: محاولة طعن فاشلة قرب عوفرا ولا إصابات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن محاولة طعن فاشلة حصلت قرب عوفرا ولا إصابات في الأرواح.

ونقلت وكالة "أمد" الفلسطينية تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن العملية الفاشلة حاول القيام بها مواطن فلسطيني.

عاجل جيش #الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "عوفرا" في رام الله https://t.co/Qj0XlgAuHV #AmadPS — Amad Media أمد للإعلام (@amadps) May 14, 2021

وفي السياق نفسه، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نار صوب شاب فلسطيني على طريق مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله.