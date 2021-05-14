مستشار النمسا يرفع علم إسرائيل تضامنا معها... صورة

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الجمعة، رفع العلم الإسرائيلي فوق مقره، تضامنا مع تل أبيب.

وكتب كورتز على تويتر: "رفع العلم الإسرائيلي اليوم فوق مبنى مكتب المستشار الفيدرالي تضامنا مع إسرائيل".

وأضاف أن "الهجمات الإرهابية على إسرائيل تستحق أشد الإدانة ونحن إلى جانب إسرائيل"، حسب تعبيره.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

وفي وقت سابق، وصف كورتز القصف ضد شعب إسرائيل بأنه جريمة، وأعرب عن أمله في تهدئة التوتر في المنطقة في وقت مبكر.

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.

بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.