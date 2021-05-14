أمريكية تغسل ورقة يانصيب وتخسر ملايين الدولارات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، بأن مواطنة أمريكية من ولاية كاليفورنيا غسلت، بطريق الخطأ، ورقة يانصيب رابحة.

وذكرت قناة "KTLA" الأمريكية في تقريرها أن المرأة اشترت تذكرة SuperLotto Plus منذ ستة أشهر في محطة وقود في نيويورك.

وبحسب مدير محطة الوقود، فقد التقطت الكاميرات صور الشخص الذي اشترى التذكرة الفائزة في متجرهم.

وأشارت القناة التلفزيونية، أن المرأة عادت مؤخرا إلى المحل وقالت إنها وضعت التذكرة في جيبها، ثم غسلتها مع ملابسها ما أدى إلى ذوبانها بالكامل.

وتم نقل لقطات كاميرات المراقبة إلى ممثلي اليانصيب، وبالرغم من ذلك، لم يتم تأكيد هوية الفائز.

يذكر أن الموعد النهائي لاستلام الفائز للجائزة قد انتهى، وبهذه النتيجة سيتم تحويل الدفعة البالغة 19.7 مليون دولار إلى المدارس العامة في كاليفورنيا.