وكالة: ناقلات نفط تطلب من إسرائيل تحويل وجهتها من عسقلان إلى حيفا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن مالكي ناقلات نفط يطلبون من إسرائيل تحويل وجهتها من عسقلان إلى حيفا.

ونقلت "رويترز"، عن مصادر لها في قطاع الشحن، اليوم، قولهم إن "ما لا يقل عن اثنين من مالكي الناقلات طلبا تحويل شحنات النفط الخام بعيدا عن عسقلان إلى ميناء حيفا في إسرائيل بسبب القتال".

وأوضحت المصادر أن "الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود".

يشار إلى أن لدى إسرائيل مصفاتان، واحدة تديرها باز أويل بالقرب من عسقلان بطاقة 100 ألف برميل يوميا، والأخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من حيفا بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

ويأتي ذلك بعدما أصيبت منطقة صناعية بالقرب من عسقلان، يوم الثلاثاء، بصاروخ من غزة، مما ألحق أضرارا بصهريج تخزين تابع لشركة مملوكة للحكومة تدير شبكة من خطوط أنابيب نقل الوقود.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.