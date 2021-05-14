مدير سابق للاستخبارات الوطنية يعلن وجود "رئيس ظل" في أمريكا

الرئيس جو بايدن ليس هو الشخص الذي يتولى أمور السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع العملي، حسب ريتشارد غرينيل، مدير سابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية.

وليست نائبته كامالا هاريس هي التي تقوم بهذه المهمة، إذ يوجد للولايات المتحدة "رئيس ظل" وفقا لما قاله غرينيل على شبكة تلفزيون CPAC.

.@RichardGrenell on the far-Left's control of the Biden admin: "Biden is too weak to stop the progressive Left from taking over...Kamala does not understand what's going on...We have a shadow president in Susan Rice and no one is paying attention." pic.twitter.com/8vyEJheUOx — CPAC 2021 (@CPAC) May 12, 2021

​وبحسب المدير السابق للاستخبارات الوطنية فإن سوزان رايس هي رئيسة الظل التي تمسك بزمام الأمور في البلاد.

سوزان رايس تشغل منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. في ظن غرينيل فإن هذا المنصب يتيح لرايس أن تؤثر في السياسة الخارجية أيضا.