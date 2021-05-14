مالي... استقالة رئيس الوزراء وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، المختار وان، استقالته للرئيس باه نداو، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، الجمعة.

الرباط - سبوتنيك. وأوضح البيان، أن الرئيس الانتقالي باه نداو قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين المختار وان رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد.

[URGENT] #Mali- Démission ce vendredi du Premier ministre de la transition Moctar Ouane et de son équipe. Il a été aussitôt reconduit à son poste par le président Bah N’Daw et est chargé de former un nouveau gouvernement. pic.twitter.com/BeDnFRc65Q — MIKADO FM 🎧📻🇲🇱 (@mikadofm) May 14, 2021

ومن المتوقع أن يبدأ المختار وان مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تشرف على تنظيم انتخابات عامة في الأشهر القليلة المقبلة.

وعُين الدبلوماسي المخضرم المختار وان على رأس حكومة انتقالية، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، في إطار عملية انتقالية للعودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد انقلاب 18 أغسطس/آب 2019، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.