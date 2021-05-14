السفير الإسرائيلي في موسكو: في حال التصعيد لا يمكن استبعاد عملية برية في قطاع غزة

قال سفير إسرائيل في موسكو، ألكسندر بن تسيفي، إنه من غير المتوقع قيام إسرائيل بعملية برية في قطاع غزة، ولكن في حال التصعيد لا يمكن استبعاد أي شيء.

وقال السفير: "في الوقت الحالي من غير المخطط للأمر (القيام بعملية برية)... لكن هل يمكن أن يحدث الأسوأ؟ نعم، بالطبع، يمكن أن يحدث الأسوأ. ولكن آمل ألا يحدث هذا. في نفس الوقت، إذا ازداد الأمر سوءا، نحن لا نستطيع أن نستبعد أي شيء".

وأضاف السفير أنه لن تكون هناك حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وفلسطين، قائلا: "لا، لا، لا. آخر حرب شاملة كانت في عام 1973 أو 1982 مع لبنان".

ولفت السفير إلى أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات، قائلا "بالتأكيد. لقد اقترحنا هذا مرتين. واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك على ياسر عرفات 94٪ من مجموع الأراضي في عام 2000، وكان الجواب بالنفي. وفي عام 2008، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأمر نفسه على أبو مازن، الذي رفض أيضًا...".