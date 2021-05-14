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    رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021

    باشينيان يطلب مساعدة عسكرية من بوتين

    © Sputnik . Alexander Astafiev
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    أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال جلسة استثنائية للبرلمان، إنه بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيها المساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية، بسبب الوضع في منطقة سيونيك على الحدود مع أذربيجان.

    وبحسب باشينيان، فإنه خلال المحادثة الهاتفية مع الرئيس الروسي، يوم أمس الخميس، لم يطلب المساعدة، لأن "موقف الجانبين للمشكلة كان متطابقا بشكل أساسي".

    وقال باشينيان إن "رئيس روسيا قال إنه هو نفسه يعتقد أن القوات المسلحة الأذربيجانية يجب أن تتراجع إلى خارج أرمينيا.. وهناك نقطة مهمة ذكرت أيضا الليلة الماضية وهي: أنه تم التوصل إلى اتفاق بموجبه يتعين على القوات المسلحة الأذربيجانية تنفيذ اليوم هذه الإجراءات، أي مغادرة أراضي أرمينيا".

    في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أنه في 12 مايو/أيار، حاولت القوات المسلحة الأذربيجانية القيام ببعض الأعمال "لتوضيح الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك".

    وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التقيد الصارم بوقف إطلاق النار.

    وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الحادث الأخير على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة الالتزام الصارم بما أعلنه قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني من هذا العام، وفي المقام الأول التقيد الصارم بنظام وقف إطلاق النار.

    كما أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة النشطة والحفاظ على اتصالات وثيقة مع يريفان وباكو من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة. وأعرب باشينيان عن امتنانه للرئيس الروسي، مؤيدا ضرورة الحوار البناء والتفاعل بحيث يتم حل جميع المشكلات الناشئة بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية.

    وفي نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

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