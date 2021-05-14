المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها جراء تصاعد العنف في قطاع غزة وإسرائيل

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها البالغ جراء تصاعد العنف في قطاع غزة وإسرائيل، داعية إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف بشكل فوري .

أمستردام - سبوتنيك. وغردت أورسولا على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، "قلقة للغاية من الوضع في إسرائيل وقطاع غزة. وأدين الهجمات العشوائية التي تشنها حماس على إسرائيل".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب حماية المدنيين في كلا الطرفين يجب أن ينتهي العنف الآن".

ويذكر أن تل أبيب قد عززت، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة، ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وكثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة في الساعات الأخيرة من مساء الأمس، في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.