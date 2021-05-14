البيت الأبيض: أمريكا تسعى لتهدئة الصراع في غزة

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها تعمل على وقف تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال سلام دائم في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أيضا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت ساكي للصحفيين إن الإدارة الأمريكية تركز على تعزيز العلاقات الأمريكية في المنطقة لإنهاء الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" دبلوماسيا.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.