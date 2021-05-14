الوقود يوشك على النفاد في واشنطن

تعاني محطات الوقود في واشنطن من ضعف في إمدادات مادة البنزين، مع استمرار حالة الذعر من نقص كميات الوقود في الأيام المقبلة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن نقصا شديدا في البنزين، اليوم الجمعة، حتى بعدما أكد مسؤولو العاصمة للسكان بأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها سريعا.

وسبّب تعطل شركة كولونيال بايبلاين الذي استمر ستة أيام هذه الاختناقات، وكشف إلى أي مدى يتمكن مجرمو الإنترنت من استهداف البنية التحتية الأمريكية

واستمرت عمليات الشراء الواسعة المدفوعة التي سببها ذعر نقص الوقود على مدار يومين بعد استئناف الشركة عملياتها، مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.

وذكرت شركة تتبع الوقود "جاز بادي" إن نفاد الوقود في المحطات في واشنطن وصل إلى 87 في المئة مقابل 79 في المئة، أمس الخميس.

ولم تكشف كولونيال المبلغ الذي طلبه المخترقون وما إذا كانت قد دفعته. لكن وكالة "بلومبرغ نيوز" ذكرت أن الشركة دفعت زهاء خمسة ملايين دولار.