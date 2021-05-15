أمريكا: نراقب عن كثب التطورات الجارية في قطاع غزة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، لافتة إلى أن واشنطن ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.

واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت، بساكي، في إحاطة إعلامية، أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الحالي.

أعلنت وسائل إعلام، فجر اليوم السبت، عن مقتل ثمانية مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهداف منزل يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه.

وقصفت القوات الإسرائلية، منزلا آخر، لعائلة الشوبكي في حي الدرج وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون وقوع إصابات.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.